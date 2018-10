14 ottobre 2018 19:00 Di Maio: "Lunedì approviamo manovra, i soldi ci sono" | "Reddito di cittadinanza solo per italiani" Il vicepremier, nel salotto di "Domenica Live", chiarisce che il reddito di cittadinanza, "finché non abbiamo la regolazione dei flussi, si rivolge solo agli italiani"

"Lunedì approviamo la manovra, i soldi ci sono. Non ci si deve spaventare per lo spread. Dimostreremo che la manovra è per il bene dell'Italia". Lo assicura il ministro del lavoro, Luigi Di Maio. "Per la prima volta - sottolinea - si fa deficit per ripagare gli italiani, e questo sta facendo arrabbiare un po' di gente. I soldi ci sono. In questi anni chi diceva che non c'erano, di notte i soldi per le banche e i giornali di partito li trovava".

"Reddito di cittadinanza solo per italiani" - "Inevitabilmente dobbiamo farlo solo per gli italiani, ma non per razzismo", spiega il ministro del lavoro a Domenica Live parlando del reddito di cittadinanza. "Finché non abbiamo la regolazione dei flussi, la misura si rivolge solo agli italiani: gli anziani, i disoccupati, i giovani senza lavoro in depressione, tutti quelli di cui oggi ci si riempie tanto la bocca - ricorda Di Maio - . Dopo tanti anni che si sente dire ai politici di aiutare chi non ha lavoro, adesso che metto in piedi un sistema mi trattano sempre con l'aria di chi vuole buttare i soldi dalla finestra. Come Stato ho il dovere di aiutare il figlio o la moglie di chi paga la tassa da trent'anni". "Il 47% delle famiglie destinatarie - sottolinea il ministro - sono dal centronord".

"Tagliamo un miliardo da pensioni d'oro" - "Tagliamo un miliardo di euro dalle pensioni d'oro", annuncia poi il vicepremier spiegando che il taglio sarà lunedì nel decreto fiscale.