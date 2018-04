M5S, Di Maio: chi si ostina con il centrodestra unito fa danno al Paese

"Voglio che sappiate che il M5s è al lavoro per un governo che dia risposte, chi si ostina a proporre un centrodestra unito propone una strada non percorribile e che può fare anche danno" al Paese. Lo ha affermato il capo politico del M5s Luigi Di Maio al Vinitaly di Verona, aggiungendo: "C'è qualcuno che in questo momento continua a ostinarsi su un'idea di centrodestra che, come si è visto anche dalle immagini del Quirinale, non esiste".

"L'obiettivo è quello di creare un contratto di governo. L'ipotesi di un governo di cambiamento non la stiamo proponendo solo alla Lega, ma anche al Partito democratico. E credo che ci sia bisogno di un po' di senso pratico in questo momento, non di legarsi a logiche politiche". "Ci tengo a dirvi - ha aggiunto - anche che il Movimento 5 Stelle ha piena fiducia nel presidente della Repubblica Sergio Mattarella".



"Il voto regionale può avere un valore nazionale quando vanno al voto più regioni, di grandi dimensioni e quando il voto è temporalmente distante da un voto nazionale. Qui non c'è nessuno di questi 3 casi. E quindi i risultati elettorali del Friuli Venezia Giulia, come anche quelli del Molise, non possono avere una concreta influenza sulle vicende nazionali", prosegue.



"Nostra proposta anche al Pd" - "Noi non siamo fermi, lavoriamo per un contratto di governo sui temi, per capire gli obiettivi comuni tra il programma del M5S e quelli della Lega e del Pd. L'ipotesi di un governo del cambiamento la proponiamo anche al Pd, io voglio fare un appello al senso pratico a tutti, non ci si può fermare e bloccarsi sulle logiche politiche", ha detto ancora Di Maio che, sull'ipotesi di un mandato esplorativo alla presidente del Senato Elisabetta Casellati aggiunge: "Questo lo decide il presidente".