Lorenzin a Tgcom24: "Ho querelato Sibilia (M5S) perché quello che ha scritto è ignobile"

"L'ho querelato non semplicemente perché ha dato un giudizio che posso ritenere stupido, ma perché ha insinuato che io abbia preso denaro per fare il decreto sui vaccini". Così il ministro della Salute Beatrice Lorenzin, in diretta a Tgcom24, ribatte al post pubblicato dal deputato M5S Carlo Sibilia su Facebook. "La trovo una cosa gravissima, ignobile, su cui non ho parole. Ho dato mandato ai miei legali di querelare, sia in sede penale che civile, lui e tutti quelli che dicono cose di questo genere, perché le devono dimostrare. Io ritengo che la mia onorabilità sia sopra ogni cosa".