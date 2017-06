Sibilia (M5s): serve vaccino obbligatorio contro la follia del ministro Lorenzin

"La politica dell'incompetenza ha preso il posto della scienza. La coercizione su 12 vaccini (numero senza precedenti in Europa) è senza senso, in Italia non c'è nessuna emergenza epidemiologica in corso per giustificare tutti questi vaccinati obbligati", aggiunge. E ancora: "Ci trattano come incoscienti. Impongono il TSO ai nostri bambini. Questo decreto sarà una delle tante fesserie fatte dal governo Renzi che cancelleremo appena al governo".



La Lorenzin querela Sibilia: "Affermazioni diffamatorie" - Immediata la replica della Lorenzin che ha dato mandato ai suoi legali di presentare querela nei confronti di Sibilia "per le sue gravissime dichiarazioni prive di fondamento e dal contenuto diffamatorio". In una nota del ministero della Salute, si legge "di queste dichiarazioni risponderà di fronte alla magistratura penale e civile competente".



"Sul piano del merito - si precisa - tutto ciò dimostra come il Movimento 5 Stelle faccia finta di essere a favore dei vaccini ma nella realtà li avversi in tutti i modi, facendo il controcanto ai no vax, dimostrando così la totale inadeguatezza a misurarsi sui temi scientifici e a candidarsi a governare i processi a tutela della salute pubblica".