Il Parlamento chiude per le Feste: 19 giorni di vacanza ai senatori

Camera e Senato chiudono per ferie. Anche i parlamentari approfitteranno delle festività natalizie per sospendere i lavori: quest'anno la pausa dall'Aula sarà lunga 19 giorni (nel 2015 erano stati 20). L'ultima fatica per i parlamentari è stata il voto sulla relazione che autorizza l'indebitamento fino a 20 miliardi per fare fronte alla crisi bancaria e, alla Camera, il question time. Chiusi i battenti, si torna al lavoro lunedì 9 gennaio a Montecitorio e martedì 10 a Palazzo Madama. A conti fatti, saranno diciotto giorni quelli di pausa per i deputati e diciannove per i senatori.