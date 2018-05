Governo, nuovo atto Di Maio-Salvini: incontro a Milano sul nodo premier

"Sto andando a Milano per proseguire il lavoro sul contratto di governo. Oggi si riuniranno i gruppi di lavoro del Movimento 5 Stelle e della Lega per continuare a esaminare tutti i punti e i temi che abbiamo messo sul tavolo". Lo dice Luigi Di Maio in un post sul Blog delle stelle. "Anche l'incontro di ieri mattina è stato positivo: abbiamo fatto notevoli passi in avanti sul contratto di governo e abbiamo trovato ampie convergenze sui temi che stanno a cuore agli italiani: reddito di cittadinanza, flat tax, lotta al business dell'immigrazione, abolizione della legge Fornero, conflitto di interessi. Gli italiani hanno dei bisogni chiari e immediati. Come abbiamo sempre detto è fondamentale dare una risposta a tutti i cittadini che oggi sono ai margini. Siamo entrati nella Terza Repubblica, quella che mette al centro temi e proposte per i cittadini".