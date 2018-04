Governo, Martina: "Lavoriamo con M5s se dice no al centrodestra e alla Lega"

"Da 50 giorni tira e molla, non lo si deve al Pd" - "Attendiamo di capire gli sviluppi, lo faremo con la massima disponibilità, tenendo fermi la chiarezza, la responsabilità, il riconoscimento della fase del Paese che sta attraversando. Il tira e molla di questi 50 giorni che non hanno prodotto nulla - ha sottolineato Martina - non lo si deve certo al Pd".



"Dialogo su Europa, conti, democrazia" - "Sul piano programmatico noi abbiamo ribadito al presidente Fico che l'asse di riferimento sta attorno al programma del Pd, nei 100 punti proposti al Paese, e in tre sfide essenziali richiamate durante le consultazioni al Quirinale". Martina ha quindi spiegato questi tre punti: "L'Italia è chiamata a scegliere se contribuire a un stagione europeista o se ripiegare sul sovranismo. Noi siamo per un lavoro deciso perché Italia contribuisca, assieme alla Francia e alla Germania, a una nuova agenda europea, mentre altre forze hanno una idea opposta".



Il secondo punto riguarda "il rinnovamento della democrazia, al di là della deriva plebiscitaria"; mentre il "terzo - ha sottolineato - politiche del lavoro e di contrasto alla povertà e alle disuguaglianze entro gli equilibri di finanza pubblica".



"Aspettiamo da M5s risposte su priorità Pd" - "Siamo ad un passaggio di fase potenziale - ha detto il reggente del Pd - aspettiamo vere risposte su questi temi fondamentali Attendiamo di capire gli sviluppi e lo faremo con il massimo della disponibilità sempre tenendo fermi i nostri atteggiamenti di queste settimane chiarezza, coerenza e responsabilità nel riconoscimento della fase che il Paese sta attraversano".



Il presidente Pd Orfini: "Io resto contrario" - "Di Maio in questo momento ci sta chiedendo pubblicamente di fare un accordo sulla base di un confronto programmatico. Per chiarezza, sulla proposta di un accordo per un governo politico Pd-m5s la mia personale posizione resta la stessa di sempre: sono contrario". Lo scrive su Facebook il presidente del Pd Matteo Orfini.



Salvini: "M5s non rispetta gli elettori" - Arriva anche la reazione del leader della Lega, Matteo Salvini. Il fatto che il capo politico del M5s, Luigi Di Maio, "amoreggi con Renzi e con il Pd pur di andare al potere mi sembra irrispettoso nei confronti degli elettori", dice. "Di Maio mi accusa di essere irrilevante? Forse voleva dire 'coerente' e leale, visto che lavoro da 40 giorni per formare un governo fedele al voto degli italiani".