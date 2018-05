Governo M5s-Lega, nuovo vertice tra Salvini e Di Maio: resta il nodo premier

Secondo vertice tra Di Maio e Salvini alla Camera, in cui si registrano ampie convergenze su reddito di cittadinanza, flat tax, legge Fornero, migranti e conflitto di interesse. Resta però il nodo premier. Già in programma un nuovo incontro tra i due leader sabato a Milano. Intanto arriva la bocciatura dal Financial Times: "E' un'alleanza destabilizzante per l'Europa". E Forza Italia annuncia che la loro opposizione sarà "non benevola ma costruttiva".