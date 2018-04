Governo, Martina: "Importanti passi in avanti del M5s ma restano differenze" | Di Maio: "Intesa col Pd o si torna al voto"

All'uscita dall'incontro con Fico, Maurizio Martina ha detto che il Pd riconosce l'importante "passo in avanti" del M5s di chiudere il confronto con la Lega, ma "al tempo stesso non nascondiamo le differenze tra noi: è giusto dirlo per serietà e responsabilità". Il segretario reggente ha poi annunciato di aver convocato la direzione il 3 maggio e che "in quella sede ci consulteremo e decideremo".