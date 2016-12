"Considero l'incarico un alto onore" - Ringraziando Sergio Mattarella per l'incarico ricevuto, "che considero un alto onore", Gentiloni ha detto: "Cercherò di svolgerlo con dignità e responsabilità", pur precisando di essersi "riservato di accettare". Gentiloni ha poi continuato: "Tenendo presente l'urgenza conto di riferire al Presidente della Repubblica al più presto possibile".



"Urge governo con pieni poteri" - "Sono consapevole dell'urgenza di dare all'Italia un governo nella pienezza dei poteri, per rassicurare i cittadini e affrontare con massimo impegno e determinazione le priorità internazionali, economiche, sociali, a iniziare dalla ricostruzione delle zone colpite dal terremoto", ha poi spiegato Gentiloni.



"Obbligati a muoverci nell'ambito della maggioranza uscente" - "Non per scelta - ha quindi sottolineato - ma per responsabilità ci muoveremo nell'ambito del governo e della maggioranza uscente" per "dare all'Italia un governo nella pienezza dei poteri. Il quadro ampio e articolato delle consultazioni sarà la base per definire la composizione del nuovo governo. Una scelta dovuta all'indisponibilità delle maggiori forze di opposizione a condividere un governo di responsabilità".



Tempi brevi per la lista dei ministri - Sui tempi di conclusione della crisi, per quanto rapidi possano essere, solo da lunedì si potrà considerare il ritorno di Gentiloni al Quirinale per sciogliere la riserva e consegnare a Mattarella la lista dei ministri. L'obiettivo è quello di avere un esecutivo pienamente in carica per il Consiglio europeo di giovedì 15 dicembre. Questo significa lista dei ministri entro martedì e a seguire giuramento. Poi, se possibile, magari anche l'approvazione della fiducia da parte della Camera.



Già iniziate le consultazioni, Lega e M5s disertano - Ma intanto sono già iniziate le consultazioni di Gentiloni per formare il nuovo governo. Il premier incaricato vede il gruppo Misto di Camera e Senato, poi Des, Scelta civica e Sinistra italiana. Lunedì i colloqui con Forza Italia e Pd, mentre Lega e M5s hanno annunciato che diserteranno gli incontri.