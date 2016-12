Anche il ministro della Pubblica amministrazione Marianna Madia potrebbe "saltare", data la parziale bocciatura della sua riforma da parte della Consulta: sarà forse sostituita dallo stesso Fassino, qualora rinunciasse al ministero degli Esteri, ma non ci sono conferme in proposito.



Dovrebbero essere confermati nelle stesse caselle anche Dario Franceschini come ministro della Cultura, Maurizio Martina all'Agricoltura, Andrea Orlando alla Giustizia e Roberta Pinotti alla Difesa. Anche la compagine di Ncd al governo dovrebbe restare in sella con i suoi tre ministri, Angelino Alfano, Beatrice Lorenzin ed Enrico Costa. Resterà probabilmente Luca Lotti il sottosegretario alla presidenza del Consiglio, anche se gli è stato offerto il ministero dello Sviluppo Economico.



In dubbio Giuliano Poletti e Stefania Giannini, che nel frattempo è passata da Scelta Civica al Pd. Anche per motivi di correnti interne al Partito democratico, al posto di Giannini potrebbe essere promossa la responsabile Scuola del Pd Francesca Puglisi, mentre al Lavoro potrebbe andare il vice ministro allo Sviluppo economico Teresa Bellanova. Al posto di quest'ultima, ci potrebbe essere anche Tommaso Nannicini, attuale sottosegretario alla presidenza e promotore del Jobs Act.



Sarebbe confermate la titolare delle Riforme Maria Elena Boschi. Per quanto riguarda l'Ambiente è in lizza Ermete Realacci (presidente onorario di Legambiente) e deputato dal 2001 (ora nel Pd). Ai Rapporti col Parlamento andrà probabilmente Ettore Rosato, capogruppo Pd alla Camera. Vi sono, in ultimo, alcune indiscrezioni su un possibile incarico a Gianni Cuperlo (minoranza Pd).