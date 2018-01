Elezioni, Tajani: "Moscovici sull'Italia non parla a nome della Ue"

Moscovici "è un commissario socialista francese, non parla a nome dell'Ue". Così il presidente dell'Europarlamento, Antonio Tajani. Moscovici si era detto "preoccupato" per le sorti dell'Italia dopo il voto. "Che ci sia preoccupazione per l'instabilità è vero, credo ci sarà un governo stabile". Sulla proposta M5s di sfondare il tetto del 3% del deficit-Pil, definita sempre da Moscovici "un controsenso", Tajani ha ricordato che non "è un dogma di fede".