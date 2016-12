Grillo annulla lo show a Napoli - Beppe Grillo ha deciso di annullare, in segno di lutto, lo show teatrale in programma questa sera al Teatro Augusteo di Napoli. Il comico genovese ha appreso la notizia della scomparsa del suo braccio destro mentre si trovava in albergo nel capoluogo campano, dove è giunto Roberto Fico.



Parlamentari M5s: "Seguiremo il suo esempio" - Con una nota, deputati, senatori ed europarlamentari del Movimento 5 stelle salutano Casaleggio: "Questa mattina ci ha lasciati il nostro Gianroberto. Noi tutti portavoce del Movimento 5 stelle ci stringiamo attorno alla famiglia. Gianroberto ha sempre lottato a fianco a noi e non ha mai mollato, convinto che questa società si potesse cambiare in meglio. Noi seguiremo il suo esempio e non molleremo. Ciao Gianroberto".



Dario Fo: "Perdita gigantesca per il Movimento" - "E' una perdita gigantesca per il Movimento, e non so immaginare quali conseguenze possano verificarsi, ma sono certo che le persone straordinarie che ne fanno parte, specie i giovani dell'ultima generazione, saranno in grado di proseguire sulla giusta via". E' l'addio a Casaleggio di Dario Fo, che ricorda la "cultura e la conoscenza straordinaria, ma anche la modestia, l'umiltà e la generosità nel modo di comportarsi" del co-fondatore del Movimento.



Mattarella: "Innovativo e appassionato" - Il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, si è detto "particolarmente colpito dalla prematura scomparsa di Gianroberto Casaleggio, intellettuale, editore, protagonista politico innovativo e appassionato". Il capo dello Stato, in una lettera di cordoglio inviata alla famiglia, ricorda di averlo incontrato il 26 febbraio dello scorso anno al Quirinale in occasione dell'incontro di una delegazione del Movimento 5 stelle, alla cui causa, ricorda il presidente, Casaleggio "aveva dedicato negli ultimi anni tutto il suo impegno civile".



Brunetta (Forza Italia): "Un innovatore" - "Casaleggio era certamente un innovatore, un innovatore in chiave antipolitica". Lo ha detto Renato Brunetta, capogruppo di Forza Italia alla Camera dei deputati, parlando con i giornalisti in sala stampa a Montecitorio. "Penso che un movimento di popolo possa continuare anche senza il fondatore. Auguro al Movimento 5 Stelle di continuare nella propria azione politica, nella lezione di Casaleggio. Tutto ci divide dal Movimento 5 Stelle, ma in queste situazioni, come dicono, 'dei morti non si può che parlar bene'".



Le condoglianze di Pietro Grasso - Il presidente del Senato, Pietro Grasso, esprime il suo cordoglio via Twitter: "Condoglianze alla famiglia, agli eletti e agli attivisti per la scomparsa di Gianroberto #Casaleggio, cofondatore del @Mov5Stelle".



Deputati Pd: "Avversario sempre rispettato" - "Condoglianze ai colleghi M5S e alla famiglia per la scomparsa di Gianroberto Casaleggio, avversario politico che abbiamo sempre rispettato", scrive su Twitter il presidente dei deputati Pd, Ettore Rosato.



Salvini (Lega): "Buon viaggio" - Anche il leader della Lega, Matteo Salvini, dà il suo addio a Casaleggio: "Condoglianze alla famiglia e agli amici di Gianroberto Casaleggio. Un conto è la rivalità politica, altro è il rispetto umano. Buon viaggio".



Farage (Ukip): "In lui c'era del genio" - Cordoglio anche dal Regno Unito. "Triste di apprendere della morte di Gianroberto Casaleggio, c'era del genio in lui", scrive Nigel Farage, leader euroscettico britannico dell'Ukip e alleato del Movimento 5 Stelle al Parlamento di Strasburgo.