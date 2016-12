All'Olivetti conobbe Elizabeth Clare Birks, che sposò a 20 anni e da cui ha avuto il primogenito Davide. Esperta in informatica, Birks è sostenitrice del M5S, analogamente a Elena Sabina Del Monego, l'attuale compagna, da cui ha avuto Francesco. Finita l'avventura professionale in Olivetti passa alla Webegg, joint-venture tra la società di Ivrea e la Telecom specializzata in consulenze internet.



Nel 2004 la svolta politica - Nel 2004 si è candidato alle elezioni a Settimo Vittone con una lista civica "Per Settimo" ma prende solo pochi voti. Sempre nel 2004 fonda la Casaleggio Associati s.r.l. assieme ad altri ex dirigenti Webegg di cui Casaleggio era stato amministratore delegato. Dal 2005 diventa curatore, insieme al figlio Davide, del blog di Beppe Grillo. Nel 2008 la sua società divulgò il filmato "Gaia: il futuro della politica", un documentario - che ebbe elogi ma anche molte critiche - sul nuovo ordine mondiale previsto per il 2054. Casaleggio si limitò a definirlo "un gioco".



La fondazione del Movimento 5 Stelle - Il 4 ottobre 2009 fonda insieme al comico e attivista politico Beppe Grillo il Movimento 5 Stelle, sulla scia dell'esperienza del movimento Amici di Beppe Grillo, attivo dal 2005, e delle Liste Civiche a Cinque Stelle, presentate per la prima volta alle elezioni amministrative del 2009. Insieme a Dario Fo e Beppe Grillo ha scritto "Il Grillo canta sempre al tramonto - Dialogo sull'Italia e il Movimento 5 Stelle", pubblicato nel 2013.



"Sono un cittadino comune che vuole migliorare la società in cui vive" - Nel 2012 aveva spiegato così, in una lettera al Corriere della Sera, citata da Beppe Grillo sul suo blog, il suo impegno in politica: "Sono un comune cittadino - scriveva - che con il suo lavoro e i suoi (pochi) mezzi cerca, senza alcun contributo pubblico o privato, forse illudendosi, talvolta anche sbagliando, di migliorare la società in cui vive". Durante il v-day di Genova Casaleggio aveva definito il Movimento cinque stelle come "uno strumento per fare dell'Italia una democrazia compiuta".