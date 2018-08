Di Maio: "Il nostro codice etico dice che Matteo Salvini non si deve dimettere"

Di Maio, che sulle indagini ha detto "credo si tratti di un atto dovuto", ha sottolineato che il governo si assume la responsabilità politica delle scelte fatte sul caso della nave Diciotti, ma c'è "pieno rispetto" per l'azione della magistratura per cui non dobbiamo "attaccare" i pm che indagano.



"Governo è stato ed è compatto" - "In questi giorni non è mancata la compattezza del governo - ha spiegato Di Maio -. Devo ringraziare il ministro degli esteri Moavero e il premier Conte perché abbiamo fatto un gioco di squadra che sarà molto importante per le altre emergenze. Siamo stati compatti sulla linea da tenere, anche perché bisognava contrattare con altri Paesi. Il governo è stato ed è compatto sulle decisioni prese".



"Ue arrogante, l'Italia non abbassa la testa" - Di Maio si è poi scagliato contro l'Ue. "Venerdì c'è stata una riunione degli sherpa Ue, neanche si sono scomodati i rappresentanti, che hanno detto 'l'Italia deve cavarsela da sola' e poi sono andati tutti al mare. Questo è stato il loro mantenere gli impegni. A questo punto abbiamo fatto da noi e l'abbiamo fatto perché è molto importante che non si dia più l'impressione che ci sia un'Italia che abbassa la testa di fronte all'arroganza della Ue".