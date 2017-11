Di Maio cancella il confronto tv con Renzi: "Non è più il competitor valido"

"Siamo la prima forza politica del Paese e abbiamo tenuto testa alla grande all'accozzaglia del centrodestra e superato ampiamente quella che sarebbe formata da centro sinistra e sinistra che secondo le proiezioni attuali, insieme, sarebbero attorno al 25%. Noi da soli siamo ben oltre il 30%. A neutralizzare il Rosatellum - scrive poi sul blog di Grillo - sarà il voto dei cittadini e in Sicilia l'abbiamo già fatto. Possono andare contro la Costituzione, ma non possono andare contro il voto dei cittadini. Siamo l'unica vera grande forza politica del Paese". Lo scrive sul blog di Beppe Grillo Luigi Di Maio, candidato premier M5s e vicepresidente della Camera.



"A quello che leggo sui giornali in interviste di esponenti Pd, non sappiamo neanche se Renzi sarà il candidato premier del centro sinistra. Anzi, secondo le ultime indiscrezioni riportate dai media, a breve ci sara' una direzione del Pd dove il suo ruolo sarà messo in discussione".



"Da domani - conclude Di Maio - sono al lavoro per portare il MoVimento 5 Stelle tra quattro mesi davanti al Presidente della Repubblica per ricevere l'incarico di governo. Questo fine settimana vado a Washington per incontri al Congresso e al Dipartimento di Stato. Siamo il primo Movimento d'Europa e se alle regionali e alle comunali abbiamo oltre il 30% possiamo arrivare ben oltre alle politiche".



M5s: Di Battista farà "confronto indiretto" con Renzi - Sarà Alessandro Di Battista, a quanto si apprende da fonti M5S, ad andare in tv a diMartedì al posto di Di Maio. Le stesse fonti sottolineano come quello tra Di Battista e Renzi non sarà un faccia a faccia ma un un "confronto indiretto" in cui i due saranno intervistati separatamente e in due momenti diversi.



Richetti: "Da M5s commedia ridicola" - "E' talmente ridicolo che ogni commento rovinerebbe questa commedia". Così Matteo Richetti, portavoce del Pd, commenta la scelta di Di Maio. "Alla terza ci proporranno un confronto Di Maio-Di Battista", ironizza poi sulla successiva proposta del M5s di un "confronto indiretto" tra Renzi e Di Battista.



Orfini: "Floris confermi duello con sedia vuota: non si nota la differenza" - "Spero che Floris mantenga il confronto. Al limite con una sedia vuota. Tanto non si noterà granché la differenza". Lo scrive su Twitter il presidente del Pd Matteo Orfini.