Consultazioni governo, Di Maio: "Lega decida entro questa settimana" | Salvini: "Lui deve fare un passo di lato"

La presidente del Senato, Maria Elisabetta Alberti Casellati, ha incontrato sia Lega che M5s . Luigi Di Maio "Il centrodestra per noi è un artifizio elettorale. Il Movimento è pronto a sottoscrivere un contratto di governo con la Lega, mai posti veti". La Lega ribadisce il no "ai veti" da tutte le parti. Salvini, che non ha partecipato alla consultazione, fa sapere: "Di Maio deve fare un passo di lato come ho fatto io".