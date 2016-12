Consulta, Renzi scarica Forza Italia: alleanza con il Movimento 5 Stelle e i centristi

Matteo Renzi dà il via libera a un'intesa sui giudici della Consulta che coinvolga il Movimento 5 Stelle e i centristi escludendo Forza Italia. L'ok è arrivato anche in seguito al comportamento tenuto in Aula da Renato Brunetta , secondo quanto sostengono fonti dem. Il capogruppo Fi ha pesantemente accusato il premier di aver scritto una legge di Stabilità piena di "mance e marchette" .

Il Pd propone al M5S la terna Barbera, Modugno, Prosperetti - Sembra sempre più vicina l'intesa tra Pd, M5S e centristi sui nomi dei tre giudici da eleggere alla Consulta. Il Pd ha proposto al Movimento 5 Stelle i giuristi Augusto Barbera, Franco Modugno e Giulio Prosperetti. I cinquestelle decideranno nell'assemblea del gruppo.



Pd ai parlamentari: in Aula per la votazione decisiva - In un Sms inviato ai parlamentari, i vertici dei gruppi Pd invitano ad "annullare ogni impegno" e a essere in Aula alle 19 per "votazione decisiva".



Forza Italia non parteciperà al voto - Forza Italia, invece, non parteciperà al voto. La decisione è arrivata al termine di una riunione dei vertici azzurri.