Camera, scontro tra Renzi e Brunetta Premier: "Capogruppo Fi torni in sé"

La replica di Renzi: "Lei urla, è disgustoso" - La replica di Matteo Renzi non si è fatta attendere. Chi ci ha attaccato sul bonus di 500 euro, ha detto, "ignora che non ci sono le elezioni, ignora che i 18enni non sono in vendita, non si fanno lavare il cervello con un piccolo bonus". "Il fatto che lei urli in quest'Aula - dice ancora Renzi a Brunetta - non può che rendere disgustoso agli occhi degli studenti che ci guardano. Il suo intervento, ma non fermerà il mio". E ancora: "Caro ex ministro della Funzione pubblica, non interrompa, serve la pazienza di ascoltare".