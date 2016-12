Berlusconi: "L'Europa deve andare avanti, mi preoccupano movimenti anti-Ue come quello di Le Pen"

"Ci sono movimenti anti-Europa a cui noi guardiamo con grande preoccupazione. Alcuni mettono anche in discussione l'Europa stessa, a destra e sinistra. E' la situazione di Podemos in Spagna e del Front National in Francia". Silvio Berlusconi lo ha detto a un incontro del Partito popolare europeo a Milano, aggiungendo: "Ma l'Europa deve cambiare. Non più l'Europa del rigore. Nemmeno bisogna fare passi indietro, si deve ma andare avanti".

"Difendere Schengen" - Il leader di Forza Italia ha poi avvertito, parlando del trattato di Schengen: "La fine di questo sistema sarebbe estremamente grave. E grave - ha aggiunto - che anche qualche Stato abbia pensato di alzare muri contro il trattato di Schengen. Anche per questo dobbiamo combattere, per mantenere questa conquista".



Berlusconi ha poi invitato i giovani a cambiare in meglio l'Europa, ma difendendone i principi, primo fra i quali la conquista "della pace". In quest'ottica, ha detto di temere un'eventuale uscita della Gran Bretagna dalla Ue.



"Sarebbe un fatto gravissimo - ha sottolineato - se gli amici inglesi decidessero di uscire dall'Ue, provocherebbe altre richieste del genere. Prego perché questo non succeda. A tutti gli amici inglesi con cui ho parlato ho ricordato i 100 milioni di morti provocati dalle due guerre mondiali".



"Referendum? No per evitare il regime" - Infine, ha dichiarato: "Con il gradimento di un italiano su sei, il governo pensa di cambiare la Costituzione e di portarci dentro un regime. Con le amministrative daremo al governo il primo avviso di sfratto; il secondo avviso sarà con no al referendum di ottobre; il terzo avviso convincendo 26 milioni di italiani che non sono andati a votare perché indecisi a tornare a votarci".