8 maggio 2016 14:48 Referendum costituzionale, lʼallarme di Berlusconi: "Se passa la riforma entriamo in un regime" Presentando i candidati di Forza Italia per le comunali a Milano, il leader degli azzurri avverte: "In Italia oggi la democrazia è sospesa, la politica è immobile e ammuffita"

Se la riforma costituzionale avrà il via libera al referendum di ottobre "con il combinato disposto della legge elettorale", questo porterà a "una cosa che non possiamo chiamare con un altro nome se non regime", secondo Silvio Berlusconi. Il leader di Forza Italia lo ha dichiarato durante la presentazione della lista azzurra per le comunali di Milano, al teatro Manzoni.

Berlusconi ha poi precisato, mentre era sul palco insieme con il candidato sindaco Stefano Parisi: "Oggi in Italia la democrazia è sospesa. La riforma del Senato potrebbe introdurci in un regime". "Adesso - ha ripreso - abbiamo diverse tappe importanti davanti a noi: le amministrative, il referendum di ottobre e le nuove elezioni politiche che ci saranno qualora il referendum dovesse fallire".



"Politica immobile e ammuffita" - "La politica è immobile e ammuffita - ha avvertito -. Ma il 70 per cento dei nostri candidati per Parisi sono alla loro prima esperienza e in servizio per il bene comune".



"Oggi - ha poi ricordato Berlusconi - per la democrazia e la libertà del cittadino valgono le stesse parole che dissi ventidue anni fa qui al Manzoni in cui si è formata Forza Italia, nata proprio in questo teatro. Ventidue anni fa dissi: la libertà viene prima dello Stato, è un diritto fondamentale. È lo Stato che deve essere al servizio dei cittadini, e non il cittadino il servitore dello Stato. L'individuo è sovrano e ha il diritto a realizzare se stesso nel benessere e nella creazione di una famiglia, nucleo fondante della nostra società. Non c'è da cambiare una parola di quel discorso".



"Oggi come allora crediamo nella libertà di pensiero, di tutti i culti, libertà di impresa e di mercato regolata da norme chiare per tutti. Noi crediamo nel rispetto dei più deboli: bambini, anziani, emarginati. Vogliamo un'Italia libera dall'odio di classe, per un futuro di benessere, democrazia è vera e completa libertà".



"Con Lega-FdI pronto un programma per le politiche" - Il leader di Forza Italia ha poi rivelato che il partito ha già preparato insieme a Lega e Fratelli d'Italia una "bozza" di programma in vista delle prossime elezioni politiche. Si prepara, ha aggiunto, anche la squadra di governo, che sarà composta per lo più "da persone che vengono dalla vita vera". L'accordo è per tre ministri di FI - ha proseguito Berlusconi -, tre della Lega, due di FdI e 12 che vengono dalla vita vera. Stiamo cercando la squadra, finora ne abbiamo individuati quattro".

