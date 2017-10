Berlusconi incontra Vanessa Ledezma: "Uniti contro chi calpesta i diritti del popolo venezuelano"

Continua il pressing contro il regime di Nicolas Maduro. Il leader di Forza Italia, Silvio Berlusconi , e il presidente dell'Europarlamento, Antonio Tajani , hanno incontrato a Fiuggi Vanessa Ledezma , la figlia dell'oppositore venezuelano Antonio Ledezma. In un post pubblicato su Facebook, l'ex premier ha assicurato il suo sostegno "affinché in tutte le sedi si assumano iniziative per accelerare il ripristino della democrazia nel Paese".

Il pressing internazionale - L'appello di Berlusconi segue di pochi giorni l'intervista rilasciata da Vanessa al direttore di Tgcom 24, Paolo Liguori, a margine del convegno organizzato dal presidente del Parlamento Europeo. In quell'occasione, la figlia del politico venezuelano ha invitato la comunità internazionale a impegnarsi per il ripristino della democrazia nel Paese sudamericano, sottolineando le drammatiche condizioni di vita della popolazione. E anche il presidente di Forza Italia si unisce ad Antonio Tajani nel chiedere pressioni diplomatiche più incisive contro il regime: "L'Europa deve parlare con una voce unica contro chi calpesta i diritti di un popolo e la libertà di un Paese come il Venezuela, in nome di un'ideologia para-comunista già condannata dalla Storia", ha detto l'ex premier auspicando l'intervento dell'Unione Europea e delle Nazioni Unite.