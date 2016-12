Beppe Grillo all'attacco: "Il premier Matteo Renzi è un caso patologico"

17:42 - "Renzie non è un caso politico, ma un caso umano, patologico. Va curato. E' un cleptocrate della verità. Ora si è inventato l'anno felix e sta rischiando grosso perché l'anno felix sarebbe il 2015 e il bluff ha davanti a sé la realtà fatta di disoccupazione e di chiusura delle fabbriche". Così Beppe Grillo commenta le parole del premier sull'Expo. "Qualche italiano forse si sveglierà e penserà di essere preso per il culo", ha rincarato il leader M5S.

"I suoi familiari che lo conoscono sin dai tempi degli esordi quando le sparava così grosse alle elementari che i suoi compagni lo chiamavano il 'Bomba' sarebbero dovuti intervenire anni fa. Ma ormai è troppo tardi" ironizza il leader M5s secondo il quale Renzi "è diventato, a sua insaputa, un cleptocrate della verità. Non sa più quello che dice. Non è grave. Per comprenderlo è sufficiente invertire il significato delle sue parole. Leggerlo al contrario. In quel caso tutto diventa chiaro e Renzie è il più sincero degli uomini. Non è un bugiardo, è solo malato di ottimismo pro domo sua..".



Per Grillo, "in queste balle è confortato dagli italiani che vogliono credere che l'Italia tra 100 giorni, tra 1.000 giorni, in tre generazioni sarà migliore. Non importa che nel lungo termine saranno tutti morti e non potranno goderne e che il fabulatore automatico di balle finirà sotto cura in qualche ospedale. L'importante è credere e tirare a campare".