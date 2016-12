Berlusconi: "Non farò cadere il governo Letta"

foto Ansa Correlati Berlusconi firma referendum Radicali

Letta: "Questo governo sta cambiando il Paese, ma non è l'esecutivo che volevo"

Bagnasco: "Nessuno tiri a campare sul lavoro" 14:37 - "Non farò cadere il governo Letta". Lo ha assicurato Silvio Berlusconi, precisando di non aver mai lanciato alcun ultimatum. "L'esecutivo sta facendo cose egregie e deve andare avanti nella sua azione", ha sottolineato il leader Pdl da Roma, dove ha firmato i referendum sulla giustizia promossi dai Radicali. "Auguro al premier Letta - ha aggiunto - di restare a Palazzo Chigi". - "Non farò cadere il governo Letta". Lo ha assicurato Silvio Berlusconi, precisando di non aver mai lanciato alcun ultimatum. "L'esecutivo sta facendo cose egregie e deve andare avanti nella sua azione", ha sottolineato il leader Pdl da Roma, dove ha firmato i referendum sulla giustizia promossi dai Radicali. "Auguro al premier Letta - ha aggiunto - di restare a Palazzo Chigi".

"Ricordo - ha proseguito - che questo governo è stato voluto fortissimamente da me". "Sono convinto che l'Italia abbia bisogno che il governo continui a governare", ha affermato Berlusconi parlando con i cronisti. "E addirittura - ha aggiunto - non sono d'accordo con certe critiche perché questo governo sta anzi facendo cose giuste".



In caso di decadenza ritirereste i ministri Pdl dal governo? "Questo è quello che dicono i ministri, chiedetelo a loro. Io mi auguro di no, perché il Paese ha bisogno di un governo", ha risposto Berlusconi. "Spero che il governo possa continuare", ha aggiunto, "ma è una cosa che rientra addirittura nell'assurdità che una forza democratica come il Pd pretenda che un'altra forza alleata possa restare a collaborare al tavolo del governo se gli si sottrae il fondatore e il leader".



Berlusconi firma referendum Radicali - Silvio Berlusconi ha firmato personalmente i sei referendum sulla giustizia promossi dai Radicali. Il leader Pdl, seduto a fianco di Marco Pannella al banchetto allestito a Roma a piazza di Torre Argentina, ha poi precisato che ha deciso di firmare tutti e dodici i referendum. "La giustizia va riformata, perché è inaccettabile che si possa eliminare un leader politico tramite la magistratura", ha detto infine Berlusconi.