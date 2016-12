Dl del "fare", da Equitalia alle imprese

foto Ansa Correlati Letta: "Dl fare rilancia l'economia"

Un pacchetto di norme corposo che spazia dalle agevolazioni per il credito delle pmi ad Equitalia, dalle assunzioni nell'università alla liberalizzazione del wi-fi, dal taglio del numero di processi allo sblocco delle opere infrastrutturali. Sono le oltre 80 norme contenute nel cosiddetto decreto del "fare". Rinvio invece per il ddl semplificazioni.

Ecco tutte le principali misure varate dal consiglio dei ministri.



- EQUITALIA. Non sarà più pignorabile la prima casa, a meno che non sia un immobile di pregio, e aumenta da 2 a 8 il numero massimo di rate inevase per mantenere comunque la rateizzazione del debito fiscale.



- 5 MLD PER INVESTIMENTI IMPRESE. Più facile l'accesso a risorse per le aziende che vogliono investire in macchinari. Previsto il coinvolgimento della Cassa Depositi e Prestiti.



- RAFFORZATO FONDO GARANZIA. Renderà più facile l'accesso al credito per le piccole e medie imprese.



- WI-FI. Liberalizzato completamente internet, nel senso che nell'uso del wifi pubblico non sarà più richiesta l'identificazione personale degli utilizzatori.



- GIUSTIZIA CIVILE. Decisa una terapia d'urto, ovvero lo smaltimento di 1,2 milioni di pratiche arretrate.



- 100 MILIONI PER EDILIZIA SCUOLE. Verranno utilizzati per la manutenzione degli edifici. Nell'operazione coinvolto l'Inail.



- ASSUNZIONI NELLE UNIVERSITA'. Viene allentata la stretta al turn-over, che passa dal 20% al 50%, e questo consentirà l'assunzione di 1.500 professori ordinari e di 1.500 ricercatori.



- BORSE DI STUDIO. Arrivano risorse per gli studenti meritevoli che si spostano per andare a studiare in un'altra regione.



- INDENNIZZO PER RITARDI P.A. La norma viene introdotta in via sperimentale. Le amministrazioni saranno responsabili se vengono superati i termini.



- STOP TASSA BARCHE PICCOLE. Resta per le grandi imbarcazioni, viene dimezzata per quelle medie. La norma vuole essere un aiuto per il settore della nautica in difficoltà.



- CITTADINANZA. Si lavorerà per evitare ritardi causati da errori burocratici.



- 3 MLD PER OPERE. Lavori per un totale di circa 3 miliardi di euro in piccole, medie e grandi opere, con una ricaduta a livello occupazione di almeno 30mila nuovi posti di lavoro (20mila diretti, 10mila indiretti). Di questi fondi, 2 miliardi riguarderanno le opere strategiche, cantierate o cantierabili entro la fine dell'anno e alcune infrastrutture legate all'Expo.



- APPALTI. La responsabilità fiscale solidale rimarrà solo per l'Iva.



- ONERI IMPRESE. Vengono diminuiti gli oneri per le imprese, tra i quali alcuni legati alla sicurezza sul lavoro, e questo comporterà risparmi per 450 milioni di euro.