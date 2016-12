Beppe Grillo: "Berlusconi faccia come Craxi"

foto Dal Web Correlati I parlamentari del Pdl protestano al tribunale di Milano

L'uveite del leader del Pdl scatena l'ironia sul web 13:14 - "Berlusconi ha paura di fare la fine di Craxi, ma sarebbe invece la sua fortuna. In fuga sulle spiagge tunisine piene di Ruby senza la rottura dei suoi questuanti". Lo scrive Beppe Grillo sul suo blog. "Si faccia condannare al più presto senza attenuanti - prosegue il comico - e, prima dell'arresto, si dia alla latitanza. Ci guadagnerà in salute. Guarirà dall'uveite e gli italiani guariranno finalmente dall'orchite con cui li affligge da vent'anni". - "ha paura di fare la fine di, ma sarebbe invece la sua fortuna. In fuga sulle spiagge tunisine piene di Ruby senza la rottura dei suoi questuanti". Lo scrivesul suo blog. "Si faccia condannare al più presto senza attenuanti - prosegue il comico - e, prima dell'arresto, si dia alla latitanza. Ci guadagnerà in salute. Guarirà dall'e gli italiani guariranno finalmente dall'con cui li affligge da vent'anni".

"L'uveite, una malattia che ha molto a che fare con la vendemmiata di processi dello psiconano - premette il leader "stellato" - è un'infiammazione di parte o di tutta la tunica media (vascolare) dell'occhio o che interessa le altre tuniche (sclera, cornea e retina). Rinchiuso in una suite di 200 metri quadri del San Raffaele, Berlusconi è curato giorno e notte amorevolmente, alla porta di uscita c'è un appuntato dei carabinieri per evitarne forse la fuga".



"Silvio - si legge ancora sul blog - ammira dalla finestra la cupola enorme con l'angelone voluta da Don Verzè, più grande di quella di San Pietro. Forse riflette sulla caducità degli esseri umani, sulla sorte effimera che aspetta ognuno di noi, come è successo a Don Verzè e a Mario Cal, sul destino cinico e baro che attende Mediaset, la sua creatura prediletta. Chissà a cosa pensa, novello Argante di Moliere".



E ancora: "Fuori, i parlamentari del Pdl si sono recati al Tribunale di Milano in segno di protesta, a tenere una conferenza stampa contro le 'visite fiscali', i 'processi ad orologeria' e le 'toghe rosse'. Una lunga fila di deputati e senatori è entrata nell'edificio e si è fermata davanti all'aula dove si tiene il processo Ruby come gesto di sfida. Non vi è stata purtroppo alcuna retata favorita dall'evento. I parlamentari del pdl sono ancora convinti che Ruby sia la nipote di Mubarak". E, infine, Grillo lascia un post scriptum: "Tutta la mia solidarietà ai magistrati di Milano".



Berlusconi ancora ricoverato - Intanto Silvio Berlusconi rimane ricoverato anche per tutta la giornata di oggi all'ospedale San Raffaele di Milano. A confermarlo è il suo medico personale, Alberto Zangrillo. "Oggi rimane ancora ricoverato. Effettueremo gli accertamenti previsti, tra cui quello sulla funzionalità dell'albero coronarico. Le sue condizioni sono stazionarie, ma non critiche. Non ci preoccupano".