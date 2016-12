foto Tgcom24

20:47

- Silvio Berlusconi, ricordando l'inizio dei bombardamenti francesi in Libia, rivela: "Io quella notte volevo dare le dimissioni per l'ingerenza internazionale". "La Francia - prosegue il leader Pdl a Euronews - ha fatto qualcosa per i suoi interessi. Quando Sarkozy andò in Libia e vide i cartelloni di me e Gheddafi tornò in Francia e disse ai suoi: l'Italia ci ha preso il petrolio e il gas, dobbiamo fare qualcosa. E fece bombardare".