21 maggio 2014 Politici sul wc nella campagna

degli operai della Ideal Standard A Orcenico Zoppola c'è la paura di perdere il lavoro e si provoca così.

16:54 - Solo schiuma su Maria Elena Boschi, ritratta in vasca da bagno. Matteo Renzi seduto sul wc. Il "trono" di Beppe Grillo è il bidet. Questa la campagna destinata a far parlare di sé promossa dagli operai della Ideal Standard di Orcenico di Zoppola, in provincia di Pordenone. Nei manifesti, con i fotomontaggi dei rappresentanti politici più in vista, lo slogan che cita il celebre #enricostaisereno di Renzi con un "Non star sereno".

Campagna di sensibilizzazione - Gli impiegati hanno lanciato la provocazione per attirare l'attenzione sulla crisi della loro azienda. La preoccupazione per il futuro li ha spinti a chiedere ai politici attenzione proprio lì dove i loro prodotti si collocano: il bagno.



Nota le differenze - Da notare, però, che mentre gli uomini sono vestiti e, addirittura, in cravatta fin sopra la tazza, lo stesso trattamento non è stato riservato alle donne. La faccia del ministro Federica Guidi è stata copincollata su un corpo in bikini. Gambetta nuda fuori dalle bolle di sapone per la Boschi e costumino sotto il corpo di Giorgia Meloni. La pubblicità è stata realizzata a titolo gratuito dall'agenzia di Klaus Davi