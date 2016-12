24 febbraio 2014 Fiducia a Renzi, l'ironia corre su Twitter #nonholetà oppure #nonholetta? A colpi di hashtag, il popolo della Rete prende in giro il premier. Da #crozzaescidaquestorenzi a #matteodinazareth, la Rete non perdona Tweet google 0 Invia ad un amico

18:00 - #iononmifidomica. Durante il discorso di Matteo Renzi al Senato, la Rete ha ironizzato sul neo premier a colpi di tweet. Tanti gli hashtag inventati dagli utenti e raccolti in buona parte nei contenitori #opensenato e #madamafiducia. C'è chi paragona Renzi a Gesù (#matteodinazareth) e chi all'imitatore del sindaco di Firenze, Maurizio Crozza (#crozzaescidaquestorenzi). Presa di mira soprattuto la lunghezza dell'intervento di Renzi a Palazzo Madama: #escidaquestosproloquio, scrive un critico. #senatostremato, gli fa eco un altro utente.



Qualche originale spunto lo regala lo stesso Renzi. Non poteva certo passare inosservata la citazione di Gigliola Cinquetti e del suo pezzo più famoso, "Non ho l'età". C'è chi gioca con il cognome della cantante ("Non potendo twittare al senato, ha comunque cinquettato") e chi, invece, con un gioco di parole, torna sulla guerra tra il leader del Pd e l'ex premier: "Che Renzi volesse dire #nonholetta?". Il presidente del Consiglio uscente viene chiamato in causa anche in altre occasioni. Quando Renzi dichiara "ho chiamato un mio amico che ha perso il posto di lavoro", il pensiero di molti non può che volare verso "l'amico Enrico".



Inevitabile, infine, un riferimento a quel capolavoro del cinema italiano che risponde al nome di "Amici miei": "Dopo 70 minuti non mi è ancora chiaro se la supercazzola è a destra o a sinistra. #comefosseantani".