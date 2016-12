15:36 - La Cgil punta a "proporre modifiche e cambiamenti utili a migliorare" il decreto lavoro facendo leva sul dibattito in corso in Parlamento. Ad affermarlo è stato il segretario generale, Susanna Camusso, a margine dell'undicesimo congresso regionale della Lombardia. "Non ci piacciono - ha detto - le norme sui contratti a termine. E non ci piace l'idea di sacrificare la parte formativa del contratto di apprendistato".