Victoria Silvstedt, momento Marilyn

Un siparietto ""alla Marilyn Monroe che rivela le forme toniche e perfette della splendida modella. Gli scatti risalgono a qualche giorno fa, ma il mini show bollente, del tutto involontario, con cui la sexy top svedese ha deliziato fotografi e passanti, non poteva restare nell'ombra. Victoria indossa una gonnellina cortissima e svolazzante e infradito molto basse, è ad Antibes, elegante e bellissima come al solito. Camminando su un pontile per salire poi su uno yacht la modella deve fare i conti con uan folata di vento che le fa uno scherzo piccante sollevandole la gonna. Et voilà il siparietto è servito, slip e lato B tonico e scolpito in bella vista. Spettacolo celestiale e gradito