Veronica Maya è diventata mamma tris

Grazie Signore mio perché mi hai dato di nuovo la gioia e il privilegio di dare la vita... è la cosa più bella del mondo". Con questo annuncio social Veronica Maya ha comunicato ai suoi fan di essere diventata mamma per la terza volta, dopo Riccardo Filippo, 4 anni nello stesso giorno della nascita della sorellina, e Tancredi Francesco, 2. In estate le nozze con Marco Moraci.

Il compagno le aveva fatto la proposta di matrimonio in diretta tv nel salotto di Barbara D'Urso: Marco si era inginocchiato davanti a Veronica, incinta, per chiederle la mano. Davanti alle telecamere di Domenica Live, Moraci aveva detto: "Mi metto in ginocchio e ti chiedo se dopo questi bellissimi tre bimbi mi vuoi sposare” e la conduttrice in lacrime aveva risposto: "Grazie amore mio..".