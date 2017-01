Tutti nudi sotto l'asciugamano per Mario Testino: ecco le Towel Series

L'ultima (ma solo per adesso) è stata Kristen Stewart, ex vampira della saga di Twilight. Ma sono tantissimi i volti celebri che si sono messi in posa per Mario Testino coperti solo da un asciugamano bianco, che può essere minuscolo o arrivare all'accappatoio a seconda dell'indole del soggetto. Da Anna Wintour a Miley Cyrus, da Naomi Campbell a Justin Bieber (i maschietti non sono esclusi) ecco una carrellata delle "Towel Series".