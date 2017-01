Totti-Blasi, fuga di coppia in Sardegna

Vacanza di coppia per Ilary Blasi e Francesco Totti. Dopo il relax a Sabaudia con tutta la famiglia, la conduttrice, che a settembre sarà alla guida del Gf Vip, e il capitano della Roma sono fuggiti in Sardegna per godersi qualche giorno di mare da soli. Ad Arzachena li ha immortalati il settimanale Novella 2000, bellissimi e affiatati più che mai.

Ilary, fresca di terza gravidanza, è in splendida forma. Con il suo mini bikini mostra un corpo mozzafiato e il marito non sa resisterle. Sotto l'ombrellone i due si scambiano confidenze, guardano lo smartphone e chiacchierano amabilmente. Niente arie da divi o pose da star, la Blasi e Totti si rilassano come una coppia qualunque in attesa di riprendere gli impegni professionali. Francesco infatti andrà in ritiro con la Roma e Ilary si preparerà alla nuova e intensa stagione televisiva.