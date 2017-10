Tommy Vee: "Così ho perso la testa per Eleonora Pedron"

Sono usciti allo scoperto questa estate e ora sono pronti a raccontare la loro bella storia d'amore. A confessarsi al settimanale "Spy", è il Dj Tommy Vee al secolo Tommaso Vianello ed ex gieffino, con queste parole che Tgcom24 anticipa in esclusiva: "Adoro Eleonora (Pedron, ndr): è una bellissima ragazza e ha anche il grande vantaggio di essere intelligente. È bella, ma non fa mai pesare il fatto di essere attraente".