Stefano De Martino e Gilda Ambrosio, ecco il bacio

Dopo i primi rumors e gli avvicinamenti sospetti, adesso è arrivato il bacio. Stefano De Martino e la blogger Gilda Ambrosio sono stati pizzicati in barca a Ibiza (dove sono in vacanza anche Belen e il piccolo Santiago) e Tgcom24 offre in anteprima gli scatti della romantica gita, pubblicati dal settimanale "Chi" in esclusiva nel numero in edicola da mercoledì 9 agosto.