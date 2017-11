Stefano De Martino, giochi bollenti e fuga con Gilda

Sui social sono rimasti fermi a Ibiza, ma in realtà – secondo quanto racconta il settimanale Spy - Stefano de Martino e Gilda Ambrosio si sarebbero presi una pausa dall'isola delle Baleari per un fuga in un resort piemontese. Sarà lei, la blogger e stilista, ex di Andrea Rosso (figlio del patron Diesel), la donna che ha fatto perdere la testa al ballerino in questa torrida estate?

Dopo gli scatti spiritosi di Ibiza con amici, Gilda e Stefano si sarebbe avvicinati sempre di più. Le foto che li ritraggono impegnati nei tuffi di coppia in piscina, le risate, i tag (in uno scatto di Marcelo Burlon con il ballerino c'è anche il nome di Gilda). Secondo Spy Gilda Ambrosio avrebbe lasciato l'isola delle Baleari per tornare in Italia e De Martino l'avrebbe seguita in un resort di lusso. I social non raccontano nulla di questa presunta fuga, ma i paparazzi li tengono d'occhio...