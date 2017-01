Stefania Orlando, fisico al top tra effusioni e coccole con Simone

Poliedrica showgirl e cantante romana, Stefania Orlando sfodera le sue armi di seduzione con il compagno chitarrista Simone Gianlorenzi sulla battigia di Fregene prima di partire per la Sardegna. Effusioni, coccole e fisico al top per la 48enne romana in due pezzi striminzito che lascia scoperte le sue curve.

Le amiche social chiedono a Stefania, che ha anche un blog in cui spazia dal sesso agli outfit, dai viaggi agli animali, il suo segreto di bellezza, ma lei ha una sola convinzione: "La serenità è il primo segreto”. E come cinguetta la showgirl: "Pamela Anderson mi lucida l'argenteria" scrive mostrando uno scatto in due pezzi in posa da Baywatch. Creativa e vulcanica regala siparietti bollenti quando sfoggia bikini e mise sexy sui suoi profili. E stuzzica i follower quando indica gli orari giusti per fare sesso...