Gisele Bundchen, festa per i suoi 35 anni

Spegne 35 candeline Gisele Bundchen, la top model più pagata al mondo, che ha detto addio alle passerelle sfilando per l'ultima volta a San Paolo del Brasile per la Fashion Week nella scorsa primavera. Dopo 20 anni di carriera , Gisele ha scelto di dedicarsi di più alla famiglia e ad altri progetti. E per il suo compleanno si regala un libro e un documentario sulla sua vita al top.

Gisele è nata a Horizontina, in Brasile, da genitori tedeschi. La sua carriera di modella è cominciata nel 1994, a soli 14 anni, quando venne notata da un manager dell'agenzia Elite Model Management, in un McDonald's di San Paolo. Pochi mesi dopo Gisele vinceva a Parigi il concorso Elite Model Look. Nel 2001 era una delle protagoniste del calendario Pirelli e nel 1999 veniva giudicata modella dell'anno, entrando nel gotha delle supermodelle. Nel 2014 il suo patrimonio complessivo si aggira sui 386 milioni di dollari.



Della sua vita privata, le cronache rosa ricordano il fidanzamento dal 2000 al 2005 con l'attore Leonardo Di Caprio. Subito dopo si è legata al quarterback dei New England Patriots, Tom Brady che ha sposato nel 2009 in California. La coppia ha due figli, Benjamin Rein, nato nel 2009 e Vivian Lake, nata nel 2012.