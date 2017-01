Gisele Bundchen, sfoglia tutta la sua carriera

13:31 - Gisele Bundchen, la top model più pagata al mondo, ha sfilato per l'ultima volta a San Paolo del Brasile per la Fashion Week. Dopo 20 anni di carriera, ha detto addio alle passerelle per dedicarsi alla famiglia e ad altri progetti. Le sue ultime due uscite sono state accompagnate dalle note della canzone "sei bellissima" di Caetano Veloso. Tanti gli applausi per la sua bellezza...

Gisele è nata a Horizontina, in Brasile, da genitori tedeschi. La sua carriera di modella è cominciata nel 1994, a soli 14 anni, quando venne notata da un manager dell'agenzia Elite Model Management, in un McDonald's di San Paolo. Pochi mesi dopo Gisele vinceva a Parigi il concorso Elite Model Look. Nel 2001 era una delle protagoniste del calendario Pirelli e nel 1999 veniva giudicata modella dell'anno, entrando nel gotha delle supermodelle.



Nel 2014 il suo patrimonio complessivo si aggira sui 386 milioni di dollari. La rivista Forbes la include nella classifica annuale delle Top Model che hanno guadagnato di più nel 2014, stimando circa 47 milioni di dollari (35 mln di euro), con un distacco di 39 milioni di dollari dalla seconda e terza nella lista, Doutzen Kroes e Adriana Lima.



Gisele ha lavorato per tutti i marchi più noti, tra i quali YSL, Dolce & Gabbana, Dior, Vuitton, Roberto Cavalli Versace, Bulgari, Ralph Lauren, Valentino e Balenciaga.



Nel 2011 ha lanciato la sua linea di lingerie, Gisele Bundchen Intimates.



Nel 2012 è stata la protagonista delle campagne di Versace, di Esprit, Givenchy, David Yurman e Salvatore Ferragamo. Nel 2013 è stata scelta da Chanel per essere testimonial della linea di make up Les Beiges e a maggio è diventata il volto del profumo Chanel N.5. H&M e Louis Vuitton l'hanno voluta come testimonial per la campagna autunno/inverno 2013/2014. Vuitton l'ha riconfermata per la campagna primavera/estate accanto a Catherine Deneuve, Sofia Coppola e Fan Bingbing. Inoltre, Gisele è il volto globale di Pantene, di cui era già testimonial in Brasile dal 2007. Il 13 luglio scorso alla finale dei Mondiali di calcio è stata lei a consegnare la coppa del mondo alla squadra vincitrice.



Dal 2000 al 2006 è stata l'Angelo di Victoria's Secret, e ha partecipato al suo primo Fashion Show nel 1999 fino al 2006, aprendoli nel 2000, 2002, 2005 e 2006. Nel 2000 è stata scelta per indossare il Red Hot Fantasy Bra creato con 1300 pietre preziose, tra cui 300 carati di rubini Thai. il piu' costoso mai creato e con un valore di 15 mln di dollari è entrato nel Guinness World Records.

Nel 2005 Gisele ha fatto il bis indossando il Sexy Splendor Fantasy Bra, il reggiseno da 12.5 mln di dollari, composto da 2900 diamanti e 22 rubini posti su oro bianco, con un pendente di diamante da 101 carati.



Sulla sua vita privata, le cronache rosa ricordano il fidanzamento dal 2000 al 2005 con l'attore Leonardo Di Caprio. Subito dopo si è legata al quarterback dei New England Patriots, Tom Brady che ha sposato nel 2009 in California. La coppia ha due figli, Benjamin Rein, nato nel 2009 e Vivian Lake, nata nel 2012.