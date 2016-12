Regali sotto l'albero, guarda i pacchi dei vip

Natale pieno di sorprese e tanti pacchi da scartare per i vip, che hanno già iniziato a mettere sotto l'albero sacchetti e regali. Gli scatti social dei doni sistemati sotto l'albero fanno capolino su tutti i profili social e basta guardare gli involucri per scoprire cosa contengono: dalle grandi griffe ai giochi per i bambini, tutti in attesa di aprire.

“Vale tutto... anche aprire i regali prima del tempo” scrive Martina Colombari mostrando il contenuto di alcuni pacchetti ricevuti in dono dalle amiche. La ex Miss Italia svela anche i pensieri per le care amica: per una di loro c'è una crema che l'aspetta. Cecilia Capriotti festeggerà il primo Natale da mamma e sotto l'albero ci sono vestiti i e peluche per la piccola Maria Isabelle.



Guendalina Canessa è partita per il Kenya per trascorrere le festività natalizie, ma prima ha fatto una sorta di Natalino milanese. “Domani si parte quindi Babbo Natale e' arrivato in anticipo... - scriveva qualche giorno fa- non avendo potuto fare l'albero qui a Milano il genio di Dreampartyevent ci ha portato questo fantastico Babbo Gigante fatto di palloncini!! La felicità di Chloe è alle stelle, diceva cose del tipo io ti Amo babbo natale sei l'uomo più buono del mondo... E' proprio vero, il Natale è soprattutto dei bambini...”.



Per la bambina di Giorgia Palmas c'è Oceania, la nuova protagonista del film Disney. Cristina Chiabotto è appena tornata da una vacanza da sogno a Bora Bora con Fabio Fulco, ma il suo alberello è addobbato e pieno di regalini pronti per essere scartati. E poi c'è Alice Campello, la fidanzata di Alvaro Morata. Ha trovato un pacco di sacchettini rossi al cui interno ci sono capi di biancheria intima. Pronta per sedurre il futuro maritino? (il calciatore le ha appena chiesto la mano durante una diretta tv). E poi ci sono i regali di Federica Nargi, di casa Inzaghi, di Filippa Lagerback... entra nella gallery e sbircia i pacchetti vip.