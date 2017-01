Pamela Prati, prova costume superata

12:19 - Conosce l'elisir di giovinezza Pamela Prati visto che a 56 anni si scatta un selfie in bikini il cui risultato è da dieci e lode. Fisico mozzafiato, décolleté da pin up, gambe chilometriche e affusolate, aria e posa intriganti, per la famosa showgirl del Bagaglino la prova costume è superata a pienissimi voti. Slip striminzito e abbassato maliziosamente, reggiseno a fascia e sex appeal in abbondanza.

Madre Natura è stata generosa con la primadonna che vanta curve da capogiro. La Prati ha voglia d'estate e di vacanza e così saluta i suoi follower con un bikini davanti allo specchio. Ma qualunque cosa indossi le calza a pennello: abiti corti, lunghi, trasparenti o scollati. “Buona serata bella gente” cinguetta sollevando il calice di vino in aria. E ancora “vi auguro una fantastica giornata” scrive accanto a un selfie mattutino. “Fuori piove, mi coccolo” è il commento di uno scatto in una spa. I follower non si perdono un istante della giornata di Pamela, pronti ad emozionarsi ad ogni click.