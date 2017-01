Ornella Muti quel topless... vent'anni fa!

Un topless da copertina, un fisico impeccabile e 23 anni di meno. Era il 1993 quando la bella attrice sfoggiava il seno al vento in spiaggia sulle pagine di Novella 2000. Pochi mesi fa la figlia Naike Rivelli ha pubblicato su Instagram una foto della madre in succinta lingerie: la differenza è quasi nulla. Per Ornella il tempo si è fermato.

Ha compiuto 60 anni due mesi fa, ma se da quelle foto in topless, che il settimanale Novella 2000 ripubblica nella sua sezione amarcord, di tempo ne è passato parecchio, per Ornella Muti gli anni sembrano essersi fermati. L'allora 38enne si era fatta "pizzzicare" in spiaggia a Ibiza in compagnia del compagno del momento Francois Goize di 13 anni più giovane. Seno tonico al vento e un corpo perfetto. Il 9 marzo l'attrice ha compiuto 60 anni e Naike ha voluto omaggiare la sua bellissima mamma con uno scatto in lingerie, fatto pochi giorni prima. Stesse curve impeccabili, stesse forme toniche. Un vero miracolo, davanti a tanta bellezza si resta... ammutoliti!