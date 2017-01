Nina Moric contro Le Donatella: "Via dalla casa di Corona"

Corona è in carcere, la sua casa è sotto sequestro e Le Donatella continuano a viverci tranquillamente. "Non è cambiato nulla, sono ancora lì. Posso stare ancora lì, non è vero che mi hanno sfrattata. Anche se ho letto che le Donatella cercano casa", ha affermato Silvia in una recente intervista in televisione.



Parole che non sono piaciute a Nina Moric che, raggiunta da Novella è passata all'attacco: "Ma come si permettono di vivere nella casa del mio ex marito? Quell'appartamento l’ho pagato anch'io, circa 1 milione e mezzo di euro, e anche se ora non è più mio trovo assurdo che ci abitino Le Donatella. Se proprio ci deve essere qualcuno in quella casa è Carlos, il figlio che abbiamo avuto io e Fabrizio. Ma visto che è minorenne e non può, non capisco come si permettano Le Donatella di restarci. E lo vanno pure a sbandierare in Tv, facendosene un vanto. Per fortuna io e Carlos non abbiamo bisogno di quella casa".