Myriam Catania in topless per Luca Argentero

Sei anni di matrimonio e sei estati in topless... possibilmente a Ponza. Luca Argentero e Myriam Catania sembrano aver superato crisi e tradimenti e ripartono con un nuovo slancio di passione. E c'è già chi immagina un ritorno dalle vacanze in tre. L'attrice, figlia di Rossella Izzo, sfoggia un fisico asciutto e intrigante e mostra con orgoglio il suo topless. L'ex gieffino non resiste, come mostrano le immagini del settimanale Novella 2000.