Miss Universo 2015, tutto pronto per la finale: l'Italia fa il tifo per Giada Pezzaioli

E' tutto pronto a Las Vegas per la finale di " Miss Universo 2015 ", che si terrà domenica 20 dicembre. Sono 80 le ragazze che in rappresentanza di altrettanti Paesi si sfideranno per ottenere lo scettro di più bella di tutte. Gli occhi e il tifo dell'Italia sono su Giada Pezzaioli , 22enne di Lecce che nel 2010 ha già partecipato a Miss Mondo .

Salentina puro sangue, anche se poi è cresciuta al Nord, a Montichiari, Giada ha come sogno quello di aprire un giorno un bed & breakfast di lusso nella sua regione natia. E' la prima di tre sorelle e al momento fa la modella anche se sta studiando lingue.



Si batteranno tutte per succedere a Paulina Vega, colombiana che ha trionfato l'anno scorso. Le miss in questi giorni si sono messe alla prova in varie situazioni, dal vestito da gran sera al bikini, ma per dare un tocco diverso e più naturale, alcune di loro si sono anche mostrate senza trucco, in versione acqua e sapone, con una sorta di contest in rete con l'hashtag #confidentlybeauty.