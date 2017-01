Michelle Hunziker, incidente sexy in spiaggia

Lato B promosso a pieni voti per Michelle Hunziker, vittima di un siparietto bollente sulla spiaggia. A Forte dei Marmi la showgirl sfoggia curve da dieci e lode e pure il lato B nudo. Intenta ad aggiustarsi lo slip finisce per mostrare le chiappe ai flash. Poco più in là c'è Tomaso Trussardi e la piccola Sole intenti a giocare con la sabbia.

"Sarà una vacanza d'amore", ha dichiarato qualche settimana fa Michelle prima della sua partenza per Forte dei Marmi e gli scatti che circolano ne sono la prova. La showgirl, spiaggiata in Versilia con tutta la famiglia, è in grandissima forma. Relax, giochi sulla spiaggia, sguardi teneri e d'amore. Per Michelle la gravidanza (appena tre mesi fa è nata la sua terzogenita) è solo un ricordo. "In allenamento non contano i limiti - cinguetta postando la foto di una verticale a bordo piscina -, ma lo sforzo per allenarsi a superarli".