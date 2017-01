8 marzo 2015 Michelle Hunziker, è nata Celeste: Tomaso Trussardi e Aurora Ramazzotti raggiungono mamma e figlia in ospedale La showgirl è mamma per la terza volta, gioia incontenibile per la famiglia Tweet google 0 Invia ad un amico

10:13 - Nel giorno della festa della donna, Michelle Hunziker ha dato alla luce la sua terza figlia, Celeste. “3kg 330 g di donnina”, ha scritto la showgirl su Facebook dopo il parto, avvenuto alle 10.30. A raggiungere mamma e figlia alla Casa di Cura La Madonnina di Milano, Tomaso Trussardi, Aurora Ramazzotti e Ineke, la madre di Michelle.

Giornata indimenticabile per la presentatrice svizzera che, proprio l'8 marzo, ha "regalato" una sorellina ad Aurora Ramazzotti e a Sole, figlia di Tomaso Trussadi. A diffondere per prima la notizia è stata proprio la primogenita che su Instagram ha scritto un tenero messaggio: "Esiste modo migliore di celebrare insieme una giornata così, che con la nascita di una splendida bambina? Auguri a tutte le #donne. Sorellona per la terza volta!!!!".



Poi il messaggio di Michelle Hunziker su Facebook: "E' nata la nostra terza bambina alle 10.30 di oggi. Si chiama Celeste ed è un amore pazzesco! 3kg 330g di donnina che ci renderà la festa delle donne ancora più speciale per tutta la vita! Vi voglio bene. Michelle".



E infine quello di Tomaso, diventato padre per la seconda volta: "Oggi si festeggiano le donne; quale dì più importante e significatIvo... Per noi si riempie di una gioia ancor più grande. È nata la piccola Celeste!!! Grazie a tutti coloro che ci hanno sostenuto ed assistito. Tomaso e Michelle."



Pizzicati fuori dalla Casa di Cura La Madonnina, a Milano, Tomaso con la piccola Sole in braccio, Aurora, accompagnata dall'amico Tommaso Zorzi e nonna Ineke. Felici e sorridenti si sono diretti a passo spedito da Michelle e Celeste.