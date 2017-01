Michelle Hunziker con Aurora c'è feeling e la figlia le sistema il reggiseno

Sembrano amiche del cuore più che madre e figlia. Aurora guarda Michelle con amore e ammirazione, sembra prendersi cura di lei come una sorella. Le sistema il reggiseno, armeggia sul décolleté poi le scatta alcune foto. Michelle lascia fare, sembra tranquilla, rilassata e serena, nonostante le turbolenze delle ultime settimane con un tam tam mediatico su una crisi familiare in corso. E le voci di maretta in casa Hunziker-Trussardi non si spengono ancora. Le immagini però mostrano il contrario. L'happy family al completo, Michelle, Tomaso, Sole, celeste e Aurora con fidanzato a seguito (Edoardo Gori) si sta godendo un assaggio di vacanza in Versilia. Eppure le illazioni continuano. Alimentate dal post un po' sospetto, che la showgirl ha pubblicato qualche giorno fa su Instagram sul "dolore del cuore". Ma lei assicura sulle pagine del settimanale Chi : "Niente crisi, con Tomaso sarà un'estate d'amore". "Abbiamo scelto la Versilia per agevolare gli spostamenti di mio marito, che durante la settimana lavora e può raggiungerci comodamente quando vuole ", ha aggiunto. "Passeremo quasi tutta l'estate qui. Per esempio ora siamo una vera ciurma: io, Tommy, Sole, Celeste, Aurora con il suo ragazzo, Edoardo (Gori - ndr), mia madre Ineke e i pranzi e le cene diventano come quelli aziendali! Praticamente faccio la prova del cuoco tutti i giorni. A proposito: sembriamo una famiglia in crisi?". I nodi però vengono sempre al pettine... I paparazzi sono appostati, le malelingue anche, tutti pronti a cogliere ogni minimo momento di debolezza. Essere vip porta gioie e dolori e spesso i panni sporchi si è costretti a lavarli in pubblico.