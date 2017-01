Melissa Satta: "Voglio una famiglia numerosa, che strano sentirsi chiamare signora!"

Non vuole che Maddox resti figlio unico, perché a Melissa Satta piace la famiglia numerosa. Ma di diventare di nuovo mamma per ora non se ne parla. La showgirl, brand ambassador di Sarah Chole , racconta a Tgcom24 la nuova vita dopo le nozze con il calciatore Kevin Prince Boateng, e assicura la sua vita non è cambiata. "Conviviamo già da da tempo, mi suona solo strano sentirmi chiamare signora....".

Come è cambiata la vita dopo il matrimonio?

In realtà non è cambiata. Convivevamo già da anni, abbiamo un figlio. Ed era un cerchio già completo.Il matrimonio riconferma tutto. Mi sentivo già sposata prima. L'unica differenza forse è che adesso mi chiamano 'signora'. E preferivo signorina... Mi faceva sentire più giovane (ride, ndr).

Per il tuo matrimonio hai scelto di non vendere nessuna esclusiva...

E' vero, non ho venduto l'esclusiva fotografica a nessun giornale, non mi interessava. Ho chiesto solo un po' di rispetto ai fotografi. In chiesa non ho fatto entrare nessuno. Fuori poi chiunque ha potuto fare le foto che voleva. Era un giorno di gioia e non volevo nascondermi e viverlo con lo stress.

Però sei entrata coperta da ombrelli...

Ma non per nascondermi, mio marito Kevin Prince mi ha chiesto solo una cosa: 'voglio essere io il primo a vederti'. Così è stato.

Il ricordo più bello?

Ce ne sono talmente tanti ed è brutto scegliere. La cosa che mi ha emozionato di più è vedere mio figlio con noi. La giornata è stata piena di 'scosse'.

Un altro figlio quando?

Io ho due fratelli e una famiglia bellissima e non voglio che Maddox cresca come figlio unico. E' bello avere una famiglia numerosa. Certo, se mi chiedi 'domani fai un figlio?' ti rispondo di no.



La moda ti piace di più della tv?

Ma no. Mi piace tanto la moda, ho cominciato a 16 anni come modella ed è una passione che mi è sempre rimasta dentro. Però amo anche la tv, purtroppo in questo periodo sta attraversando una fase delicata, c'è molta crisi. Da quattro anni sono impegnata con un programma per dieci mesi all'anno.

Hai visto il Grande Fratello Vip?

Sì, Ilary è bravissima, sono molto contenta per lei, era giusto dopo tanti anni alle Iene era giusto che avesse la sua occasione. Ora aspetto la mia.

Sei consapevole di essere un modello per tante ragazze che ti seguono suo social?

Me ne accorgo dai commenti e mi fa piacere. Cerco sempre di essere corretta e di non sbagliare. Non è facile, è una responsabilità che hanno tutti quelli che hanno un ruolo pubblico, e non tutti purtroppo lo fanno perché ne vedo tanti che sbandano. io cerco di fare del mio meglio.

Sui social racconti poco di te...

Metto tante foto di lavoro. O eventi. Ma della mia vita prova cerco di tenere delle cose per me. Poi è chiaro posto anche mio figlio, mio marito...